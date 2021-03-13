В Ереване оппозиция проводит митинг у МИД Армении

Сторонники оппозиционного Движения за спасение родины проводят митинг у здания МИД Армении.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что к зданию министерства стянуты силы полиции, включая спецназ. Несколько сотен силовиков оцепили участок улицы Вазгена Саргсяна.

В настоящее время к зданию МИД прибыли несколько десятков протестующих, митинг проводится у полицейского оцепления.

Ранее в пресс-службе армянского премьера сообщили, что встреча с участием президента Армении Армена Саркисяна, Пашиняна и руководителей парламентских фракций на данный момент невозможна из-за требований части оппозиции.