В Ереване оппозиция проводит митинг у МИД Армении
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что к зданию министерства стянуты силы полиции, включая спецназ. Несколько сотен силовиков оцепили участок улицы Вазгена Саргсяна.
В настоящее время к зданию МИД прибыли несколько десятков протестующих, митинг проводится у полицейского оцепления.
Ранее в пресс-службе армянского премьера сообщили, что встреча с участием президента Армении Армена Саркисяна, Пашиняна и руководителей парламентских фракций на данный момент невозможна из-за требований части оппозиции.