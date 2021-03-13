В Ереване оппозиция проводит митинг у МИД Армении

Короткая ссылка
Сторонники оппозиционного Движения за спасение родины проводят митинг у здания МИД Армении.
В Ереване оппозиция проводит митинг у МИД Армении
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что к зданию министерства стянуты силы полиции, включая спецназ. Несколько сотен силовиков оцепили участок улицы Вазгена Саргсяна.

В настоящее время к зданию МИД прибыли несколько десятков протестующих, митинг проводится у полицейского оцепления.

Ранее в пресс-службе армянского премьера сообщили, что встреча с участием президента Армении Армена Саркисяна, Пашиняна и руководителей парламентских фракций на данный момент невозможна из-за требований части оппозиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить