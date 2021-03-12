В Молдавии за сутки выявили более 1700 случаев коронавируса
- @protectiesocialamoldova
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (12 марта. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1785 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 201 909», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 176 150 человек, более 4,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-19 из Румынии.