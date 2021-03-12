В Армении пройдут учения с привлечением 7,5 тысячи военных

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Тактические учения с привлечением 7,5 тыс. военнослужащих пройдут в Армении с 16 по 20 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
В Армении пройдут учения с привлечением 7,5 тысячи военных
  • © mil.am

«К тактическим и тактико-профессиональным учениям 16—20 марта будут привлечены 7,5 тыс. военнослужащих, 200 ракетных, ракетно-реактивных, артиллерийских и более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, свыше 90 средств ПВО», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для поддержки тактических действий войск в манёврах будут использованы средства воздушного нападения.

Цель учений — проверка боеготовности войск, взаимодействия различных сил и средств, возможностей управления оперативным звеном, способности к быстрым действиям.

10 марта министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. Они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, а также обстановку в Нагорном Карабахе.

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