Шойгу обсудил с армянским коллегой военное сотрудничество

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, а также обстановку в Нагорном Карабахе.
Шойгу обсудил с армянским коллегой военное сотрудничество
  • РИА Новости

«В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и
военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах
выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также
другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется на скорое урегулирование ситуации в Армении.

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