Шойгу обсудил с армянским коллегой военное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, а также обстановку в Нагорном Карабахе.

«В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и

военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах

выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также

другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется на скорое урегулирование ситуации в Армении.