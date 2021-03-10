Шойгу обсудил с армянским коллегой военное сотрудничество
- РИА Новости
«В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и
военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах
выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также
другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется на скорое урегулирование ситуации в Армении.