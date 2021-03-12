В ВСУ сообщили о возвращении в Донбасс и Крым уехавших украинцев
«Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что большое число офицеров ВМФ уволились и уехали обратно в Крым, так как на Украине им было негде жить.
По его словам, на Украине их никто не ждал и не поддерживал.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.