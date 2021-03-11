Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 200 тысяч

В Молдавии за сутки подтвердили 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число выявленных пациентов с COVID-19 достигло 200 124.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (11 марта. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1896 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 200 124», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 175 111 человек, более 4,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-19 из Румынии.