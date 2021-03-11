В Раде обвинили власти Украины в обогащении за счёт карантина
- РИА Новости
«Власть использовала карантин не для защиты населения от болезни, а для протаскивания своих антинародных решений и обогащения», — говорится в сообщении на сайте партии.
В сообщении отмечено, что власти Украины свернули программы социальной поддержки, ликвидировали часть больниц, допустили расхищение денег антиковидного фонда.
Также в партии обвинили украинское правительство в том, что Украина не получила достаточного объёма пользующихся доверием вакцин.
Ранее сообщалось, что на Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции — производства китайской компании Sinovac Biotech.