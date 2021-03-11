В Молдавии заявили о возможности введения жёсткого карантина

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Татьяна Затык заявила, что в стране могут ввести жёсткие карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.
В Молдавии заявили о возможности введения жёсткого карантина
  • Reuters

«В связи с осложнившейся эпидемической ситуацией будет поднят вопрос о введении локдауна по всей стране. Ситуация очень тревожная — каждый день регистрируется очень большое число заразившихся, болезнь протекает сложнее, чем раньше... Медицинский персонал истощён, система работает на пределе. Естественно, что в такой ситуации необходимо принимать новые меры по предотвращению пандемии», — цитирует её ТАСС.

По её словам, администрации районов Хынчешть, Чимишлия, Окница, Дрокия и ряда отдельных населённых пунктов уже ввели карантинные ограничения.

Ранее исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой заявил, что в стране выявлено несколько случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.

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