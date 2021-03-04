В Молдавии выявили британский штамм коронавируса
- Reuters
«Согласно той информации, которую я получил, данные некоторых пациентов были отправлены в Германию, есть предварительные результаты, подтверждающие наличие британского штамма коронавируса», — цитирует ТАСС Чокоя.
Он уточнил, что на данный момент в Молдавии ожидают официального подтверждения информации «на бумаге».
По его словам, лечение этого штамма коронавируса требует больше усилий со стороны медицинских работников, это осложняет борьбу с пандемией.
Ранее власти Молдавии приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения из-за коронавируса до 15 апреля.