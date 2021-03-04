В Молдавии выявили британский штамм коронавируса

Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой заявил, что в стране выявлено несколько случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.

«Согласно той информации, которую я получил, данные некоторых пациентов были отправлены в Германию, есть предварительные результаты, подтверждающие наличие британского штамма коронавируса», — цитирует ТАСС Чокоя.

Он уточнил, что на данный момент в Молдавии ожидают официального подтверждения информации «на бумаге».

По его словам, лечение этого штамма коронавируса требует больше усилий со стороны медицинских работников, это осложняет борьбу с пандемией.

Ранее власти Молдавии приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения из-за коронавируса до 15 апреля.