В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 298 960
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 289 622 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 048 874 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2070 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее стало известно, что в Белоруссии выявлено несколько случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.