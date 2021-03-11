В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 298 960

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 298 960.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 289 622 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 048 874 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2070 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее стало известно, что в Белоруссии выявлено несколько случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.