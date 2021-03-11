В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе
- РИА Новости
«У нас есть Министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ, это первое», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он подчеркнул, что администрация президента «не относится к категории этих ведомств» и у неё «нет возможности оценивать ситуацию».
«Тем не менее мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряжённость. Любое повышение напряжённости в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооружённых сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», — заявил пресс-секретарь.
Ранее представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.