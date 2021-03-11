В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе
  • РИА Новости

«У нас есть Министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ, это первое», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он подчеркнул, что администрация президента «не относится к категории этих ведомств» и у неё «нет возможности оценивать ситуацию».

«Тем не менее мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряжённость. Любое повышение напряжённости в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооружённых сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», — заявил пресс-секретарь.

Ранее представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить