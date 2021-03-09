В ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

«Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днём. ВСУ продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», — сказал представитель ведомства РИА Новости.

По его словам, военнослужащие ВСУ мешают проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.

Отмечается, что уже второй день подряд украинские военные ведут прицельный огонь по Старомихайловке, в результате чего «страдают мирные жители, их дома и инфраструктура посёлка».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о признаках подготовки Киева к военным действиям.