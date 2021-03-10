В ЛНР заявили о подавлении огневых позиций украинских силовиков

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о подавлении огневых позиций украинских силовиков в Донбассе, с которых, как заявили в народной милиции, вёлся обстрел.
В ЛНР заявили о подавлении огневых позиций украинских силовиков
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, силы ЛНР «были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населённого пункта Катериновка». Его слова приводит РИА Новости.

Филипоненко добавил, что такие шаги были сделаны связи с «повышенной огневой активностью противника и ранением военнослужащего».

Также об этом сообщает «Луганский информационный центр».

«Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой ВСУ оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности», — сказал Филипоненко на брифинге.

4 марта в управлении Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли из миномётов село Калиновка.

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