В ЛНР заявили о подавлении огневых позиций украинских силовиков
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- РИА Новости
Как заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, силы ЛНР «были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населённого пункта Катериновка». Его слова приводит РИА Новости.
Филипоненко добавил, что такие шаги были сделаны связи с «повышенной огневой активностью противника и ранением военнослужащего».
Также об этом сообщает «Луганский информационный центр».
«Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой ВСУ оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности», — сказал Филипоненко на брифинге.
4 марта в управлении Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли из миномётов село Калиновка.