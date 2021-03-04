В ЛНР обвинили ВСУ в миномётном обстреле села в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«За текущие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ. На Дебальцевском направлении боевики 59-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из миномётов калибра 82 мм район населённого пункта Калиновка, выпустив четыре мины», — говорится в заявлении.
Отмечается, что факт обстрела в оперативном порядке доведён представителям украинской стороны в СЦКК.
Ранее полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.