В ЛНР обвинили ВСУ в миномётном обстреле села в Донбассе

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские военные обстреляли из миномётов подконтрольное ЛНР село Калиновка.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«За текущие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ. На Дебальцевском направлении боевики 59-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из миномётов калибра 82 мм район населённого пункта Калиновка, выпустив четыре мины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что факт обстрела в оперативном порядке доведён представителям украинской стороны в СЦКК.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.