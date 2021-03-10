В Бресте возбудили дело по факту героизации военных преступников

Короткая ссылка
Белорусская прокуратура возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников в Бресте, где 28 февраля было проведено незаконное мероприятие, на котором присутствующие «исполняли песни и читали стихи, в том числе во славу Ромуальда Райса».

Как уточнили в прокуратуре, возбуждено дело о возбуждении национальной, религиозной вражды и розни, а также «совершении умышленных действий по реабилитации нацизма».

«28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодёжи проведено незаконное массовое мероприятие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что облачённые в национальную форму польской скаутской организации молодые люди «исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый».

Уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Брестской области.

9 марта МИД Белоруссии сообщил, что консул Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк принял участие в мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат» в Бресте. Дипломату вручили ноту с предложение покинуть Белоруссию.

В Минске также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить