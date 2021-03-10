В Бресте возбудили дело по факту героизации военных преступников

Белорусская прокуратура возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников в Бресте, где 28 февраля было проведено незаконное мероприятие, на котором присутствующие «исполняли песни и читали стихи, в том числе во славу Ромуальда Райса».

Как уточнили в прокуратуре, возбуждено дело о возбуждении национальной, религиозной вражды и розни, а также «совершении умышленных действий по реабилитации нацизма».

«28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодёжи проведено незаконное массовое мероприятие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что облачённые в национальную форму польской скаутской организации молодые люди «исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый».

Уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Брестской области.

9 марта МИД Белоруссии сообщил, что консул Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк принял участие в мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат» в Бресте. Дипломату вручили ноту с предложение покинуть Белоруссию.

В Минске также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».