Зеленский поручил ускорить темпы вакцинации от COVID-19 на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить в стране темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила его пресс-служба.
Зеленский поручил ускорить темпы вакцинации от COVID-19 на Украине
  • Reuters

Как отмечается, на совещании по ситуации с коронавирусом глава государства предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, помимо Минздрава, и более тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

По его словам, правильным ответом на рост числа больных с COVID-19 является вакцинация, а не локдаун.

«Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал Зеленский.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны COVID-19 в стране.

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