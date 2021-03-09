Зеленский поручил ускорить темпы вакцинации от COVID-19 на Украине
- Reuters
Как отмечается, на совещании по ситуации с коронавирусом глава государства предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, помимо Минздрава, и более тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.
По его словам, правильным ответом на рост числа больных с COVID-19 является вакцинация, а не локдаун.
«Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал Зеленский.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны COVID-19 в стране.