В СФ оценили призыв внедрять английский язык на Украине для «защиты» от России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отреагировал на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина должна сделать английский вторым языком в стране для защиты от «лингвистической войны» со стороны России.

«Никто не мешает изучать украинцам английский язык. Но, мне кажется, в своей ненависти к России украинские власти заходят так далеко, что готовы сделать вторым языком даже эскимосский, лишь бы это было подальше от России. Они не заставят людей думать по-английски, разговаривать по-английски в быту», — выразил уверенность сенатор.

По мнению Джабарова, такие планы украинских властей могут кончиться «народным взрывом».

«Должно пройти несколько поколений, которые будут знать английский язык. Что делать 40-50-60-летним украинцам? Садиться опять за парту? Там государственный язык украинский, язык национального общения был русский, и они сами в быту говорят на русском. Поэтому я думаю, что это попытка любой ценой обострить наши отношения, попытаться подразнить Россию, укусить побольнее», — заключил парламентарий.

Ранее Данилов заявил, что Украина должна сделать английский вторым языком в стране для защиты от «лингвистической войны» России.