Посол России рассказал о проработке визита Мишустина в Белоруссию

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал о проработке визита российского премьера Михаила Мишустина в Белоруссию.

«Мы сейчас участвуем в подготовке визита премьер-министра сюда, в республику. Повестка — мы должны стать сильнее совместно, мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию... Но самое главное, мы должны подтвердить стратегию экономического взаимодействия», — сказал Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил вклад премьер-министра России Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений.