Лукашенко отметил вклад Мишустина в укрепление союзнических отношений

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил вклад премьер-министра России Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений.
Лукашенко отметил вклад Мишустина в укрепление союзнических отношений
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием. Глава государства подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений», — говорится на сайте белорусского лидера.

20 февраля премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.

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