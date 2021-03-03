Лукашенко отметил вклад Мишустина в укрепление союзнических отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил вклад премьер-министра России Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием. Глава государства подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений», — говорится на сайте белорусского лидера.

20 февраля премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.