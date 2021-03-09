ЕС назначил посредника для организации диалога в Грузии

Председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам визита в Грузию назначил своего личного представителя, которому поручено стать посредником в диалоге между властью и оппозицией в Грузии.

Этот пост займет бывший глава представительства Еврокомиссии в Швеции Кристиан Даниэльсон.

«Председатель (Европейского совета Шарль) Мишель назначил Кристиана Даниэльсона своим личным представителем в политическом диалоге в Грузии при посредничестве ЕС. Мишель во взаимодействии с верховным представителем (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом) Боррелем поручил Кристиану Даниэльсону участвовать в поддерживаемых ЕС посреднических усилиях в Грузии для перезапуска политического диалога в Грузии в результате визита главы Евросовета в Тбилиси 1 марта», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Европейского совета.

Ранее сообщалось, что Хатия Деканоидзе, один из лидеров грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, пообещала масштабную акцию протеста в случае отказа властей назначить досрочные парламентские выборы.