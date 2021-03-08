Кравчук рассказал об обсуждении превращения СССР в конфедерацию

Короткая ссылка
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24» выразил мнение, что Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.
Кравчук рассказал об обсуждении превращения СССР в конфедерацию
  • РИА Новости

По словам Кравчука, перед подписанием Беловежского соглашения в Москве обсуждали вариант сохранения единого государства.

«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоём и обсуждали эту тему. Он говорил: «Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?» И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачёвым», — отметил он.

После этого политики отправились к экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву, который в дальнейшем отказался от подобного устройства, потому что «должен быть один президент».

«Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдёт. И через некоторое время Горбачёв предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР. И стало ясно, что ничего радикально Горбачёв не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — сказал Кравчук.

В сентябре 2020 года Горбачёв заявил, что мир был бы безопаснее, если бы Советский Союз удалось сохранить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить