Экс-посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией

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Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире ESPRESO.TV призвал быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией.
Экс-посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией
  • РИА Новости

«Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией. То есть надо подготовить это решение», — заявил он.

При этом, по словам экс-посла в США, Украина должна найти страну-посредника, которая смогла бы представлять её интересы по консульским вопросам на территории России.

В конце года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с русским миром.

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