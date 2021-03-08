Экс-посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире ESPRESO.TV призвал быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией.

«Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией. То есть надо подготовить это решение», — заявил он.

При этом, по словам экс-посла в США, Украина должна найти страну-посредника, которая смогла бы представлять её интересы по консульским вопросам на территории России.

В конце года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с русским миром.