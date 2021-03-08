Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу

Первый энергоблок БелАЭС снова подключён к сети после плановой остановки. В настоящее время идёт повышение уровня мощности реакторной установки.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

«После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02:14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включён в сеть. Идёт повышение уровня мощности реакторной установки», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как ранее рассказали в белорусском Минэнерго, на втором блоке Белорусской атомной электростанции началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора.