В Узбекистане произошло два землетрясения

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Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4 произошли на территории Узбекистана. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС страны.
В Узбекистане произошло два землетрясения
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«6 марта в 02:52 (00:52 мск) произошло землетрясение с эпицентром в Пскентском районе Ташкентской области (40,89 градуса северной широты, 69,5 градуса восточной долготы) магнитуда в эпицентре составила 4,4, глубина очага 10 км», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «второе землетрясение произошло в 06:04 (04:04 мск), его эпицентр находился на территории Кадамжайского района Киргизии, недалеко от границы с Ферганской областью Узбекистана (40,24 градуса северной широты, 71,88 градуса восточной долготы), в 252 км в юго-восточном направлении от Ташкента».

«Магнитуда в эпицентре составила 4. Глубина очага 13 км», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии.

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