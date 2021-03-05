Минздрав Латвии допустил покупку «Спутника V» в случае одобрения ЕС

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В Латвии допускают возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в случае её одобрения Европейским агентством лекарственных средств, заявил глава Минздрава республики Даниэльс Павлютс.

«Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь жителей Латвии», — цитирует его Delfi.

Принимая решение по «Спутнику V», власти будут учитывать доступность вакцин, поскольку к середине года в Латвии ожидается поступление препаратов от семи производителей.

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств приступили к последовательной экспертизе регистрационного досье вакцины «Спутник V».

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