Минздрав Латвии допустил покупку «Спутника V» в случае одобрения ЕС
«Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь жителей Латвии», — цитирует его Delfi.
Принимая решение по «Спутнику V», власти будут учитывать доступность вакцин, поскольку к середине года в Латвии ожидается поступление препаратов от семи производителей.
Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств приступили к последовательной экспертизе регистрационного досье вакцины «Спутник V».