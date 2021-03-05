Минздрав Украины заявил о договорённости по поставкам вакцины из Индии

Украине удалось достигнуть договорённости с индийской компанией Bharat Biotech по поставкам вакцины от коронавируса в случае подтверждения её высокой эффективности по итогам клинических испытаний, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«Во время рабочей поездки в Индию нам удалось договориться с ещё одним индийским производителем вакцин — компанией Bharat Biotech. Их вакцина Covaxin проходит последний этап клинических исследований. В ближайшие дни должны быть результаты», — сообщил он во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По словам Степанова, «если результаты эффективности будут подтверждены на высоком уровне», эту вакцину также будут применять на Украине.

В начале 2021 года Индия одобрила для использования две вакцины от коронавируса — препараты, производимые Институтом сыворотки Индии и местной компанией Bharat Biotech.

24 февраля Украина начала вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca производства Индии.

Минздрав Украины также зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer.