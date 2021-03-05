Президент Белоруссии прокомментировал сообщения о «дворце Лукашенко»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что у него якобы есть личный дворец.

Как пишет БЕЛТА, Лукашенко пообещал, что если кто-то что-то сможет найти в этом плане, то глава государства обязательно пригласит туда СМИ и публично покажет.

«Я у своего государства ничего не украл, не взял», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что оппоненты власти стремятся всё сделать для того, чтобы сломать страну, и главная их цель — президент.

Ранее Лукашенко прокомментировал информацию, что он якобы намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну.

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