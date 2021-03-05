В Казахстане за сутки зафиксировали 857 случаев коронавируса

В Казахстане за сутки выявили 857 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число инфицированных достигло 216 467.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Согласно её данным, всего в Казахстане выздоровели более 200 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует начать прививать педагогов и сотрудников силовых структур российской вакциной «Спутник V» в марте.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.