Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
«В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав ведомств, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», — заявили в министерстве.
По данным пресс-службы, визит министра в Россию завершится 5 марта.
Ранее сообщалось, что 22 февраля в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.