Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом

Глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин находится в России с рабочим визитом.

Об этом информирует пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

«В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав ведомств, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», — заявили в министерстве.

По данным пресс-службы, визит министра в Россию завершится 5 марта.

Ранее сообщалось, что 22 февраля в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.