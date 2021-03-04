Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом

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Глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин находится в России с рабочим визитом.
Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

«В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав ведомств, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», — заявили в министерстве.

По данным пресс-службы, визит министра в Россию завершится 5 марта.

Ранее сообщалось, что 22 февраля в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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