В Молдавии за сутки выявили более 1500 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 189 397.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (3 марта. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1550 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 189 397», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 168 143 человека, более 4 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-19 из Румынии.