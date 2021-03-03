Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотовой связи

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Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере сотовой связи, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан.
Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотовой связи
  • Reuters

«На сегодняшнем заседании кабмина был рассмотрен и одобрен проект закона «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи», — написал он в Facebook.

По словам депутата, за время после подписания Украиной соглашения оно не нашло практической реализации.

Он добавил, что сотрудничество Украины со странами СНГ в сфере телекоммуникаций может осуществляться на основании двусторонних и многосторонних международных договоров, в частности в рамках Международного союза электросвязи.

Ранее Украина вышла из двух соглашений в рамках СНГ о воздушном пространстве.

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