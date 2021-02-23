Украина вышла из двух соглашений о воздушном пространстве

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключённых в рамках СНГ», таким образом Украина выходит из двух соглашений о воздушном пространстве.
Украина вышла из двух соглашений о воздушном пространстве
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении офиса президента Украины.

В частности, Киев выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое подписали в Минске 25 декабря 1991 года Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Кроме того, в соответствии с указом, Украина выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте.

«Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооружённых сил содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования», — отмечается в сообщении.

Ранее на Украине заявили, что не откажутся от Минских соглашений.

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