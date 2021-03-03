В Госдуме оценили слова экс-депутата Рады о «захвате» Крыма

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол, которая призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент».

По словам Морозова, это заявление ориентировано на внутреннюю националистически настроенную аудиторию на Украине.

«Они, очевидно, пытаются найти повод для того, чтобы «взять реванш» за утрату Крыма. Хотя это произошло на основе волеизъявления граждан и обратной дороги, очевидно, нет. Но тем не менее в каких-то своих сомнительных фантазиях они всё ещё думают, что это возможно», — пояснил парламентарий.

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» призвала готовиться к захвату Крыма у России.

По её словам, как сообщает РИА Новости, необходимо дождаться, когда в России «начнутся процессы турбулентности».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.