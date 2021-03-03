Посол России заявил о стремлении Запада не допустить сближения Москвы и Минска

Запад стремится не допустить сближения Москвы и Минска и делает всё, чтобы «оторвать» их друг от друга, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и нужно делать всё, чтобы оторвать Беларусь от России», — сказал дипломат в программе «Успеть до полуночи» телеканала «Беларусь-1».

По его словам, примеров этому очень много.

Как отметил Мезенцев, западные страны, казалось бы, должны приглашать другие государства к сближению и снижению уровня напряжённости. На деле же «выпячиваются на первый план угрозы», навязывание модели, с которой должен согласиться тот или иной партнёр из постсоветских республик, а если нет, то угрозы и санкции только возрастают, добавил он.

Посол подчеркнул, что это «тупиковый путь».