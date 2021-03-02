Лукашенко высказался о возможности размещения российских самолётов в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности размещения российских самолётов на территории республики.
Лукашенко высказался о возможности размещения российских самолётов в Белоруссии
  • Reuters

Как пишет БЕЛТА, на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере Лукашенко напомнил, что у Белоруссии и России в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею в Минске был опыт, когда российские самолёты прибыли в Белоруссию для несения совместного дежурства с участием лётчиков обеих стран.

По мнению Лукашенко, в дальнейшем можно использовать этот опыт.

«Дайте нам эти самолёты. Но на этих самолётах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолёты для этого», — сказал он.

В конце сентября два российских сверхзвуковых ракетоносца Ту-160 провели специальный полёт вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Белоруссии в рамках учений. Авиационное прикрытие осуществлялось истребительной авиацией ВВС Белоруссии.

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