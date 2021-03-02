Лукашенко и Путин не обсуждали трансфер власти в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи не обсуждали тему трансфера власти. Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, на встрече они с Путиным обсуждали взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, а также реализацию совместных проектов и противостояние различным вызовам, в том числе внешним.

Отмечается, что лидеры двух стран не обсуждали тему предоставления Белоруссии российского кредита, её не было в повестке переговоров изначально.

«Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чём писали некоторые ресурсы», — сообщает БЕЛТА.

Также Лукашенко рассказал, что на переговорах были подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений.