Лукашенко рассказал детали переговоров с Путиным в Сочи

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщила БЕЛТА.
Лукашенко рассказал детали переговоров с Путиным в Сочи
  • Reuters

По словам Лукашенко, после переговоров с Путиным в Сочи они договорились, что ряд вопросов обсудят на уровне руководителей правительства и силового блока, «прежде всего министра обороны, госсекретаря».

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, были обсуждены десятки вопросов.

«Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», — отметил Лукашенко.

22 февраля в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии.

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