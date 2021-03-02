Президент Киргизии прибыл в Казахстан с государственным визитом

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Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщили в казахстанском МИД.
Президент Киргизии прибыл в Казахстан с государственным визитом
  • © РИА Новости

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Нур-Султан», — говорится в сообщении в Twitter.

Свой первый заграничный визит на посту президента Киргизии Жапаров совершил в Россию 24—25 февраля, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

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