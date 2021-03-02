Президент Киргизии прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщили в казахстанском МИД.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Нур-Султан», — говорится в сообщении в Twitter.

🇰🇿🇰🇬 President of the Kyrgyz Republic Sadyr Zhaparov arrived on his state #visit to Nur-Sultan. pic.twitter.com/InRNAN9zuV — MFA Kazakhstan 🇰🇿 (@MFA_KZ) March 2, 2021

Свой первый заграничный визит на посту президента Киргизии Жапаров совершил в Россию 24—25 февраля, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.