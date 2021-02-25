Володин провёл встречу с президентом Киргизии

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым отметил важность сотрудничества между странами.
Володин провёл встречу с президентом Киргизии
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«Россия и Киргизия являются стратегическими партнёрами, поэтому для нас очень важно, чтобы парламенты делали всё для развития и укрепления наших связей, чтобы диалог шёл как в форматах ОДКБ, СНГ и ЕврАзЭС, так и в рамках профильных комитетов», — заявил Володин.

Он отметил, что прошедшие в Киргизии выборы выгодно отличаются от выборов в США, к ним, в отличие от американских, «есть доверие».

По его словам, отношения между двумя странами укрепляет тот факт, что русский язык в Киргизии имеет статус официального.

Ранее Садыр Жапаров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве пригласил его в Бишкек с официальным визитом.

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