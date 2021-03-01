Аваков назвал себя ангелом в ответ на критику

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал фразу «Аваков — чёрт», популярную среди его критиков, назвав себя ангелом. Об этом пишет УНИАН.

«А может, Аваков — ангел, потому что терпит это всё? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твёрдым, а иногда — человечным, но часто — жёстким», — заявил он.

Он также рассказал, как реагирует на критику.

«И когда на нас наезжают или несправедливо критикуют. И кто-то закипает последними словами, я их (сотрудников полиции) собираю и говорю: «Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте своё дело, а потом разберёмся». Вот и всё — делай, что должен, и будет то, что будет. Это мой принцип», — добавил он.

Ранее Аваков призывал ввести локдаун на Украине из-за коронавируса.