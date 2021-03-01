Таджикистан одобрил применение вакцины AstraZeneca

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Таджикистан утвердил для применения вакцину AstraZeneca от COVID-19, которую должен получить в рамках механизма COVAX.
Таджикистан одобрил применение вакцины AstraZeneca
  • Reuters

«Таджикистан утвердил вакцину от коронавируса, которую мы должны получить в рамках COVAX. Это AstraZeneca, которую мы должны получить в количестве 732 тыс. штук. Таджикская сторона подписала соответствующую договорённость и направила производителю», — приводит РИА Новости слова главы управления санитарно-эпидемиологической безопасности Министерства здравоохранения и соцзащиты населения Навруза Джафарова.

Ожидается, что, если не возникнет никаких проблем, данная вакцина поступит в Таджикистан в марте.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca планирует создать вакцину от новых штаммов коронавируса.

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