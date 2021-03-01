Захарова оценила реакцию Киева на инцидент у Генконсульства в Петербурге

В Киеве решили вписать инцидент у Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в контекст антироссийской риторики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как подчеркнула Захарова, российская сторона решительно осуждает нападение. Представительство дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу».

Она отметила, что и. о. генконсула Украины заявил, что украинская сторона не усматривает политической подоплёки в случившемся.

«Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики», — цитирует Захарову сайт МИД России.

По её словам, российское внешнеполитическое ведомство получило от МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать инцидент и указанием на «неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия».

Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на её сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.