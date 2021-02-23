Украина выразила России протест из-за нападения на сотрудника генконсульства
- РИА Новости
«МИД Украины выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге», — написал он в своём Twitter.
По его словам, российские правоохранительные органы «не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение».
«Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных», — добавил дипломат.
Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на её сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.