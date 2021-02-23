Украина выразила России протест из-за нападения на сотрудника генконсульства

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России в связи с нападением на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Украина выразила России протест из-за нападения на сотрудника генконсульства
  • РИА Новости

«МИД Украины выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге», — написал он в своём Twitter.

По его словам, российские правоохранительные органы «не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение».

«Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных», — добавил дипломат.

Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на её сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.

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