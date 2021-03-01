Пашинян собрал заседание Совбеза Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
- Reuters
«Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна», — говорится в сообщении.
На заседании обсуждались вопросы, связанные с внешней и внутренней безопасностью, вызовы и пути их решения.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: