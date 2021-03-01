Пашинян собрал заседание Совбеза Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Пашинян собрал заседание Совбеза Армении
  • Reuters

«Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна», — говорится в сообщении.

На заседании обсуждались вопросы, связанные с внешней и внутренней безопасностью, вызовы и пути их решения.

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