Пашинян собрал заседание Совбеза Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна», — говорится в сообщении.

На заседании обсуждались вопросы, связанные с внешней и внутренней безопасностью, вызовы и пути их решения.