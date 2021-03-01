Кулеба сообщил о задержании двух сотрудников украинского посольства в Польше

Короткая ссылка
Два сотрудника украинского посольства в Варшаве задержаны на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество контрабанды, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сообщил о задержании двух сотрудников украинского посольства в Польше
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет», — написал Кулеба в своём Facebook.

Он отметил, что отозвал обоих сотрудников из заграничной командировки.

Глава МИД Украины добавил, что завершит все формальности по данному вопросу в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить