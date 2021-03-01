Кулеба сообщил о задержании двух сотрудников украинского посольства в Польше
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«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет», — написал Кулеба в своём Facebook.
Он отметил, что отозвал обоих сотрудников из заграничной командировки.
Глава МИД Украины добавил, что завершит все формальности по данному вопросу в ближайшее время.