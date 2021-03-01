Кулеба сообщил о задержании двух сотрудников украинского посольства в Польше

Два сотрудника украинского посольства в Варшаве задержаны на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество контрабанды, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет», — написал Кулеба в своём Facebook.

Он отметил, что отозвал обоих сотрудников из заграничной командировки.

Глава МИД Украины добавил, что завершит все формальности по данному вопросу в ближайшее время.