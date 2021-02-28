В Молдавии за сутки выявили почти 600 случаев коронавируса
- AFP
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (28 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 597 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 185 453», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 166 178 человек, более 3,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-19 из Румынии.