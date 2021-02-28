Президент Молдавии попросила у ЕС помощи в вопросе вакцин от COVID-19

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Президент Молдавии Майя Санду попросила у главы Евросовета Шарля Мишеля помощи в вопросе получения страной вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Молдавии попросила у ЕС помощи в вопросе вакцин от COVID-19
  • Reuters

Соответствующую просьбу она высказала во время брифинга с Мишелем, который прибыл в Молдавию с официальным визитом.

«Я обязана убедиться, что жертва молдавских врачей не напрасна, что мы обезопасим жизни медиков и граждан Молдавии, поэтому я прошу у вас поддержки в вопросе вакцинации в Молдавии», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что аппарат президента занимается вопросом получения новых партий вакцин.

Ранее Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-19 из Румынии.

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