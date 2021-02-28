На Украине за сутки зафиксировано 5833 случая коронавируса
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«5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников», — написал он в Facebook.
За сутки на Украине госпитализировали 3218 человек. 89 заболевших коронавирусом скончались, 1702 пациента вылечились от инфекции.
Всего на Украине зарегистрировано 25 982 летальных случая среди пациентов с COVID-19.
24 февраля на Украине началась вакцинация от коронавируса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев заключил контракты с шестью производителями вакцины от COVID-19.