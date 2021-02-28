На Украине за сутки зафиксировано 5833 случая коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 5833 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 347 849, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 3218 человек. 89 заболевших коронавирусом скончались, 1702 пациента вылечились от инфекции.

Всего на Украине зарегистрировано 25 982 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

24 февраля на Украине началась вакцинация от коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев заключил контракты с шестью производителями вакцины от COVID-19.