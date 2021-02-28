В Казахстане за сутки выявили 791 случай коронавируса

В Казахстане за сутки выявили 791 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число инфицированных достигло 212 809.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Согласно данным комиссии, всего выздоровели 196 342 человека, за минувшие сутки зарегистрировано 590 вылечившихся. Число умерших пациентов с COVID-19, согласно последней информации, достигло 2756, увеличившись за сутки на 13.

Отмечается, что Минздрав Казахстана с 1 августа 2020 года по-новому ведёт статистику заболевших. В неё отдельно включают как лабораторно подтверждённые случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки инфекции. Согласно данным на 28 февраля, в стране выявили 49 284 заболевших такой пневмонией, умерли 622 человека с этим диагнозом.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.