Оверчук рассказал о заседании рабочей группы по Карабаху

Вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал об итогах третьего заседания рабочей группы России, Азербайджана, Армении по Нагорному Карабаху.

Он сообщил, что «в ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года».

«Стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля», — цитирует ТАСС Оверчука.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил реализацию соглашения по урегулированию в Нагорном Карабахе.